Isparta'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haber: Gökdeniz Can

(ISPARTA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla Köyü yolu üzerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Barla Köyü yolu üzerinde kuru otların bulunduğu alanda çıktı. Alevleri fark eden yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayılan yangına, hava ve kara araçlarıyla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangına ilişkin konuşan bir yurttaş, "Tahminen yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktı yangın. Çünkü yangın yolun kenarından başlayıp yayıldı. Sonrasında maalesef çok fazla alan kül oldu. Biz yangını farkedince gelip müdahalede bulunduk hemen" dedi.

Kaynak: ANKA