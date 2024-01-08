Isparta'da 4 kaza mobese kameralarına yansıdı

ISPARTA'da geçen yıl kasım ayında kentin farklı noktalarında meydana gelen 4 kaza mobese kameralarına yansıdı.

İlk kaza Isparta- Sav yolu üzerinde meydana geldi. Işıklı kavşakta seyir halinde olan minibüs ile yola çıkan hafif ticari araç çarpıştı.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki diğer kazada seyir halindeki otomobil sola dönmek isterken, karşıdan gelen motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet devrildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağındaki kazada kırmızı ışıkta bekleyen üzerinde otomobil bulunan çekiciye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle çekici de önünde bekleyen bir başka otomobile çarptı.

Son kaza ise Gölcük Caddesi'nde meydana geldi. Yeşil ışık yanınca hareket eden otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan başka otomobil çarpıştı. (DHA)