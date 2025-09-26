Haberler

Isparta'da 18 Yaşındaki Doğukan Deniz Gürdal 'İlin Çırağı' Seçildi
Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Doğukan Deniz Gürdal, Valilik tarafından 'İlin Çırağı' seçilerek plaketle ödüllendirildi. Torna sektöründe çıraklık yapan Gürdal, bu başarıyı sürpriz olarak değerlendirdi ve azimle ustalığa yükselmeyi hedefliyor.

Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Doğukan Deniz Gürdal, "İlin çırağı" seçildi.

Isparta Valiliği tarafından plaketle ödüllendirilen Gürdal, torna sektöründe çıraklık yaptığını belirtti.

Ailesinde bu mesleği yapan kimsenin olmadığını söyleyen Gürdal, "İlin çırağı seçilmek bana sürpriz oldu. Gururlu ve mutluyum." dedi.

Gürdal, azimle çalışarak ustalığa kadar yükselmek istediğini kaydetti.

Gürdal'ın ustası Yakup Toptaş da çırağının çalışkan olduğunu söyledi.

Sektörde çırak ve kalfa sayısının azlığından yakınan Toptaş, Gürdal'ın gençlere örnek olmasını diledi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
