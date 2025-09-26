Isparta'da 18 Yaşındaki Doğukan Deniz Gürdal 'İlin Çırağı' Seçildi

Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Doğukan Deniz Gürdal, "İlin çırağı" seçildi.

Isparta Valiliği tarafından plaketle ödüllendirilen Gürdal, torna sektöründe çıraklık yaptığını belirtti.

Ailesinde bu mesleği yapan kimsenin olmadığını söyleyen Gürdal, "İlin çırağı seçilmek bana sürpriz oldu. Gururlu ve mutluyum." dedi.

Gürdal, azimle çalışarak ustalığa kadar yükselmek istediğini kaydetti.

Gürdal'ın ustası Yakup Toptaş da çırağının çalışkan olduğunu söyledi.

Sektörde çırak ve kalfa sayısının azlığından yakınan Toptaş, Gürdal'ın gençlere örnek olmasını diledi.