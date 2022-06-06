İspanya'da ebeveynsiz göçmenlere getirilen yasal çalışma hakkı yoğun ilgi gördü - Haberler

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İspanya'da ebeveynsiz göçmenlere getirilen yasal çalışma hakkı yoğun ilgi gördü

AA - Şenhan Bolelli - Güncel
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İspanya'da ebeveynsiz göçmenlere getirilen yasal çalışma hakkı yoğun ilgi gördü

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle Kasım 2021'de yürürlüğe giren yeni göçmenlik yönetmeliği kapsamında, büyük çoğunluğu Afrika ülkelerinden gelen 9 bin 300'den fazla ebeveynsiz göçmenin yasal çalışma olanağına sahip olduğu açıklandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle Kasım 2021'de yürürlüğe giren yeni göçmenlik yönetmeliği kapsamında, büyük çoğunluğu Afrika ülkelerinden gelen 9 bin 300'den fazla ebeveynsiz göçmenin yasal çalışma olanağına sahip olduğu açıklandı.

Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Jose Luis Escriva, ebeveynsiz olarak yasa dışı yollardan İspanya'ya göç edenlerin çalışma haklarının yasallaştırıldığı yeni göçmenlik yönetmeliğine beklentilerinin üzerinde başvuru olduğunu belirtti.

Escriva, mevcut durumda 3 bin 504'ü reşit olmayan, 5 bin 817'si reşit toplam 9 bin 321 ebeveynsiz göçmenin yasal çalışma iznine sahip olduğunu aktardı.

Başvuru talepleri devam eden 1200 göçmenin işlemlerinin birkaç ay içinde sonuçlanacağını kaydeden Escriva, çok kısa bir sürede başarılı bir sonuç elde ettiklerini, 15 bin kadar göçmenin bu reformdan yararlanmasını beklediklerini söyledi.

İspanya'da yasal olarak çalışmaya başlama yaşı 16 olurken, eski yönetmeliğe göre ebeveynsiz ülkeye giriş yapan göçmenlere çalışma izni verilmiyordu.

Daha çok restoran, tezgahtarlık, tarım ya da turizm sektöründe çalışan göçmen çocuk işçilerin yeni düzenlemeyle iş gücü piyasasına katılımlarının hızlandığı, son 4 ayda Sosyal Güvenlik kurumuna dahil olan bu göçmenlerin sayısında nerdeyse iki kat artış gözlendiği bilgisi paylaşıldı.

İspanyol basınına açıklama yapan Tarık ve Hoçine adlı 18 ve 21 yaşlarındaki iki Faslı genç, İspanya'ya çok zor şartlar altında yaklaşık 7 yıl önce giriş yaptıklarını ve yeni düzenleme sayesinde kaçak çalışmaktan kurtulduklarını anlattı.

AA / Şenhan Bolelli - Güncel

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