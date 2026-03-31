Haberler

İspanya Başbakanı Sancez'den, Filistinli Esirleri Hedef Alan İdam Yasasına Tepki: "Dünya Sessiz Kalamaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail Meclisi'nde kabul edilen Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasını kınadı. Sanchez, bu düzenlemenin ırk ayrımcılığına yol açtığını belirtti ve dünyanın bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail Meclisi'nde kabul edilen Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasına ilişkin, "İspanya hükümeti, İsrail parlamentosu tarafından yakın zamanda onaylanan Filistinliler için ölüm cezasını kınıyor. Bu, aynı suçları işleyen İsraillilere uygulanmayacak olan asimetrik bir önlemdir. Aynı suç, farklı ceza. Bu adalet değil. Bu, ırk ayrımcılığına doğru atılan bir adım daha. Dünya sessiz kalamaz" dedi.

İspanya Hükümeti ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, İsrail Meclisi'nde dün kabul edilen Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Sanchez'in paylaşımı şöyle:

"İspanya hükümeti, İsrail parlamentosu tarafından yakın zamanda onaylanan Filistinliler için ölüm cezasını kınıyor. Bu, aynı suçları işleyen İsraillilere uygulanmayacak olan asimetrik bir önlemdir. Aynı suç, farklı ceza. Bu adalet değil. Bu, ırk ayrımcılığına doğru atılan bir adım daha. Dünya sessiz kalamaz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

