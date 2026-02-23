İspanya, 45. yılında darbe girişiminin gizli belgelerini açıklayacak

İspanya hükümeti, 23 Şubat 1981'de başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimine ait gizli belgeleri açıklayacak.

Başbakan Pedro Sanchez, darbe girişiminin 45. yılı nedeniyle ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun yarın yapacağı haftalık olağan toplantısında, 23 Şubat 1981'deki darbe girişimine ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırma kararı alacağını duyurdu.

Sanchez, "Hafıza, kilit altında tutulamaz. Yarın, halka tarihi borcumuzu ödemek için 23 Şubat darbe girişimine ait belgeleri gizlilikten çıkaracağız. Demokrasiler, daha özgür bir gelecek inşa etmek için geçmişlerini bilmelidir. Bu yolu açanlara teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 25 Şubat'tan itibaren darbe girişimine ait tüm gizli belgeler, hükümetin resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, 23 Şubat 1981 tarihinde yarbay Antonio Tejero Molina'nın başında bulunduğu yaklaşık 200 jandarma erinin Meclisi basmasıyla başlayan darbe girişimi, 17 saat sonra başarısızlıkla sonlanmıştı.

Darbe girişiminden ötürü jandarmadan ihraç edilen, 1982'deki son duruşmanın ardından 30 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 1996'da şartlı tahliye edilen Tejero'nun hasta olduğu ve evinde tedavi gördüğü biliniyor.