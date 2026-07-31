İslami Cihad Hareketi, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki anlaşma haberlerinin doğru olmadığını açıkladı

Filistin İslami Cihad Hareketi, medyada yer alan Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, mevcut haliyle buna çekince koyduklarını bildirdi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplar ile İsrail arasında varıldığı duyurulan anlaşma haberlerinin hassas ve doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Medyada, (Filistinli) gruplar ile düşman (İsrail) arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA