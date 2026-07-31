Haberler

İslami Cihad Hareketi, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki anlaşma haberlerinin doğru olmadığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin İslami Cihad Hareketi, medyada yer alan Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, mevcut haliyle buna çekince koyduklarını bildirdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, medyada yer alan Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, mevcut haliyle buna çekince koyduklarını bildirdi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplar ile İsrail arasında varıldığı duyurulan anlaşma haberlerinin hassas ve doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Medyada, (Filistinli) gruplar ile düşman (İsrail) arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Yüz binlerce öğrenci bekliyordu! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?

Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: Dudak uçuklatan cinsten
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

2 yıl sonra yeniden CHP'ye döndü
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Gece yarısı çok sayıda atama
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını

Bu sefer Yunanistan değil! Avrupa ülkesine akın ediyorlar
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret