İslahiye'de besicilere küçükbaş yetiştiriciliği eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İslahiye'de besicilere küçükbaş yetiştiriciliği eğitimi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
İslahiye'de besicilere küçükbaş yetiştiriciliği eğitimi

İslahiye ilçesindeki besicilere "Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi" çerçevesinde eğitim veriliyor.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesindeki besicilere "Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi" çerçevesinde eğitim veriliyor.

İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle sürdürülen proje kapsamında ilçedeki besicilerin, küçükbaş hayvancılıkta bilinçlendirme ve verimli üretim hedefleniyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin, kurumlarının toplantı salonundaki eğitimlerde yaptığı konuşmada, kurslara 22 kişinin katıldığını ve veterinerlerin katılımcılara 104 saat teorik ve pratik eğitim verdiğini belirterek, kurs sonunda sertifika verileceğini dile getirdi.

Kurslarda, koyun ağılı, keçi barınağı kurma, koyun ve keçi ırkını seçme, küçükbaş hayvanları besleme ve bakımı konuları ele alınıyor.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, İslahiye, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title