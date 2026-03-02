Haberler

İskilip'te tarihi konak butik otele dönüştürülüyor

Güncelleme:
Çorum'un İskilip ilçesindeki Fazlalar Konağı, restorasyonun ardından butik otele dönüştürülecek. Proje, DOKAP tarafından kabul edildi ve şehrin kültürel mirasını korurken turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Çorum'un İskilip ilçesindeki Fazlalar Konağı'nın restore edilerek butik otele dönüştürüleceği bildirildi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mülkiyeti İskilip Belediyesi'ne ait, Ulaştepe Mahallesi'ndeki Fazlalar Konağı'nın restore edilmesi için hazırlanan proje, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından kabul edildi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çizikci, Fazlalar Konağı'nın şehrin tarihi ve kültürel mirası açısından önemli bir yapı olduğunu bildirdi.

Konağın aslına uygun olarak restore edileceğini belirten Çizikci, "Restorasyondan sonra konağı butik otele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu çalışma ile hem kültürel mirasımızı koruma altına alıyor hem de şehrimizin turizm potansiyelini daha güçlü hale getiriyoruz. Projemizin yatırım programına alınarak Resmi Gazete'de yayımlanması önemli bir kazanımdır. Sürece katkı sunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ile AK Parti Çorum milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

