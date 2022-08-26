İski: Sazlıdere Barajı, Siyanotoksinler Açısından Mevzuatta Yer Alan Kalite Standartlarına Uygundur

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sazlıdere Barajı’nda siyanobakteri olduğu yönündeki haberleri yalanladı. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sazlıdere Barajı’nda bulunan yaklaşık 48 milyon metreküp su, diğer tüm parametrelerde olduğu gibi siyanotoksinler açısından da mevzuatta yer alan kalite standartlarına uygundur” denildi. Açıklamada ayrıca, barajın uç noktasında, su alma yapısı ile direkt bağlantısı olmayan kısıtlı bir alanda oluşumu gözlenen mavi-yeşil alg artışına da ivedilikle müdahale edildiği bildirildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Sazlıdere Barajı'nda siyanobakteri olduğu yönündeki haberleri yalanladı. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sazlıdere Barajı'nda bulunan yaklaşık 48 milyon metreküp Su, diğer tüm parametrelerde olduğu gibi siyanotoksinler açısından da mevzuatta yer alan kalite standartlarına uygundur" denildi. Açıklamada ayrıca, barajın uç noktasında, su alma yapısı ile direkt bağlantısı olmayan kısıtlı bir alanda oluşumu gözlenen mavi-yeşil alg artışına da ivedilikle müdahale edildiği bildirildi.

İSKİ, bazı basın yayın organlarında yer alan, Sazlıdere Barajı'nda siyanobakteri tehlikesi olduğu yönündeki haberler üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Sazlıdere Barajı'nın siyanotoksinler açısından mevzuatta yer alan kalite standartlarına uygun olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İSKİ, SULARIN KALİTE STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNU DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMEKTEDİR. 24 Ağustos 2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, siyanobakterilerin sağlığa olumsuz etkilerinden söz edilmiş ve bu bakterilerin İstanbul'un su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı'nda da bulunduğu iddia edilmiştir. 1932 yılından bugüne 'temiz suyun güvencesi' olan İSKİ, İstanbul halkına sunduğu içme ve kullanma suyunun kalitesine yönelik çalışmalar yürütmekte, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlar ile kalite standartlarına uygunluğunu düzenli olarak takip etmektedir. İdaremiz, bununla birlikte yerüstü sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması ile su kalitesinin izlenmesine yönelik de çalışmalar yürütmektedir.

SİYANOTOKSİNLERİN TAKİBİ VE OLUŞUMLARININ ENGELLEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR AKSATILMADAN YÜRÜTÜLÜYOR: Dünya genelinde su kaynakları için bir risk olarak değerlendirilen siyanobakteriler tarafından salgılanan siyanotoksinler, Kurumumuz tarafından mevzuatımızda yer alan hükümler uyarınca değerlendirilmekte, takibi ve oluşumlarının engellemesine yönelik çalışmalar, geçmişte olduğu gibi günümüzde de aksatılmadan gerçekleştirilmektedir. İdaremiz, mavi-yeşil alg olarak bilinen ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri tanımlanmış olan siyanotoksinleri su kaynaklarında ölçebilen ilk su ve kanalizasyon idaresidir.

BARAJ SUYU MEVZUATTA YER ALAN KALİTE STANDARTLARINA UYGUNDUR: Haberlere konu olan ve 'Sazlıbosna' olarak ifade edilen Sazlıdere Barajı'nda bulunan yaklaşık 48 milyon metreküp su, diğer tüm parametrelerde olduğu gibi siyanotoksinler açısından da mevzuatta yer alan kalite standartlarına uygundur. Bununla birlikte, oluşabilecek risklerin önlenmesi açısından barajımızın uç noktasında, su alma yapısı ile direkt bağlantısı da olmayan kısıtlı bir alanda oluşumu gözlenen mavi-yeşil alg artışına da ivedi müdahale edilmiştir. İdaremiz, bilim öncülüğünde titizlikle yürüttüğü çalışmalar ile İstanbullulara güvenle tüketebilecekleri suyu sağlamaya devam edecektir."