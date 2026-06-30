İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı: Avcılar'da 7 Mahalleye 8 Saat Süreyle Su Verilemeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avcılar ilçesinde isale hattındaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü 7 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. Kesinti 11.00-19.00 saatleri arasında yaşanacak.
( İSTANBUL ) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde yer alan isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü 7 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirerek, 11.00 ile 19.00 saatleri arasında yaşanacak kesinti nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
İSKİ, Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde yer alan isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın su kesintisi yapılacak mahallelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 01 Temmuz 2026 Çarşamba günü 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Cihangir Mahallesi, Firüzköy Mahallesi, Üniversite Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Merkez Mahallesi, Gümüşpala Mahallesi, Denizköşkler Mahallesi'ne su verilemeyeceği bildirildi.