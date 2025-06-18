İskenderun'da Yol Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Hasar Gördü

İskenderun'da Yol Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Hasar Gördü
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yol çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun hasar görmesi sonucu güvenlik önlemleri alındı ve onarım çalışmaları başlatıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz borusu hasar gördü.

Cebike Mahallesi'nde iş makineleriyle yürütülen yol çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz borusu delindi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından doğal gaz akışı kesilen hatta ekiplerce onarım çalışmasına başlandı.

Öte yandan Hatay İl Sağlık Müdürlüğü X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerine yakın olması nedeniyle İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki poliklinik hizmet birimlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını belirtti.

Poliklinikler hariç diğer bütün birimlerde hizmetin devam ettiği kaydedilen açıklamada, hastaneye olayla ilgili herhangi bir başvurunun bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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