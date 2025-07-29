İskenderun'da Tartışma Kanlı Bitti: Dayı Yaralandı, Yeğen İntihar Girişiminde Bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, tartıştığı dayısını tabancayla yaralayan 21 yaşındaki Ş.Y., aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası her iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı dayısını tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Esentepe Mahallesi'nde Ş.Y. (21) ile dayısı İ.K. (28) arasında tartışma çıktı.
Ş.Y, tartışma sırasında tabancayla dayısı İ.K'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan Ş.Y. ve İ.K. ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel