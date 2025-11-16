İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki polis ekipleri, 7 SPA merkezi ve masaj salonunda yaptıkları denetimde 14 yabancı uyruklunun çalışma belgelerinin olmadığını tespit etti. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince SPA merkezi ve masaj salonlarında denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki 7 SPA merkezi ve masaj salonunu inceledi.
Denetimde 14 yabancı uyruklunun çalışma belgelerinin olmadığı tespit edildi.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel