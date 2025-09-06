Haberler

İskenderun'da Otomobil Yangını Korkuttu

İskenderun'da Otomobil Yangını Korkuttu
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşkarbeyli Mahallesi'nde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 31 AKK 140 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park etti.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.???????

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
