İskenderun ilçesinde "huzur ve güven uygulaması" yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 'huzur ve güven uygulaması' kapsamında kontrol noktası oluşturdu. Durdurulan sürücülere ceza kesildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında Atatürk Bulvarı'nda kontrol noktası oluşturdu.
Durdurdukları kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yapan ekipler, 2 sürücüye para cezası uyguladı.
İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, denetimlerin süreceğini belirterek, vatandaşların huzuru için ekiplerin sahada olduğunu kaydetti.
