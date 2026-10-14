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İskenderun'da gastronomi öğrencileri yarıştı, Büşra Murat birinci oldu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen programda gastronomi öğrencileri yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi. Paçanga böreği hazırlayan Büşra Murat birinci oldu; dereceye girenlere hediyeleri verildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen programda, gastronomi öğrencileri yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi. Paçanga böreği hazırlayan Büşra Murat, yarışmada birincilik elde etti.

Dünya Gıda Günü kapsamında, bir restoranın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Arslan ve gastronomi öğrencileri katıldı. Etkinlikte yemek yarışması düzenlendi. Yaklaşık 10 öğrencinin jüri karşısında hünerlerini sergilediği yarışmada, paçanga böreğiyle Büşra Murat birinci oldu. Sabahattin Yakan ikinci, Merdan Aslan ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren öğrenciler hediyeleri verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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