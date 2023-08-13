İskenderun'da çıkan orman yangını 3,5 saatte kontrol altına alındı

YANGIN 3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'nda saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangınına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı ve 42 personel müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu yangın, saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Sedat İSKENDERUĞLU/İSKENDERUN(Hatay),