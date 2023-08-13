İskenderun'da çıkan orman yangını 3,5 saatte kontrol altına alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'nda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN 3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'nda saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangınına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı ve 42 personel müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu yangın, saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Sedat İSKENDERUĞLU/İSKENDERUN(Hatay),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel