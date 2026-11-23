İskenderun'da 5 katlı apartmanın 3. katındaki yangında 2 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3. katındaki ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yangında evde hasar oluştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3. katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık personelince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA