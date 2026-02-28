Haberler

İşitme engelliler iftar programında bir araya geldi

Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Dayanışma Derneği, işitme engelliler ve aileleri için iftar programı düzenleyerek iletişimin önemine dikkat çekti.

Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Dayanışma Derneği tarafından işitme engelliler ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Başkentte bir restoranda gerçekleştirilen programda, işitme engelliler ve aileleri iftar sofrasında bir araya geldi.

Dernek Başkanı Faruk Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 2014'te "sessiz dünyanın sesi olmak" sloganıyla kurulduğunu belirtti.

Kuruluşlarından bu yana her yıl düzenli olarak işitme engelliler ve ailelerine yönelik iftar programı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilgili, bu yılki organizasyonun da hemşehrilerinin ve gönüllülerin destekleriyle yapıldığını aktardı.

Bilgili, iletişimin en temel ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, işitme engellilerin yaşadığı iletişim sorunlarına yönelik projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi çalışmaları, işitme engellilere yönelik ilk yardım ve afet eğitimleri, şiir şölenleri, kan bağışı ve sosyal sorumluluk kampanyaları ile "İşitme Engelliler Manevi Mimarları Öğreniyor" projesini hayata geçirdiklerini aktaran Bilgili, çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
