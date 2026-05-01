İrlanda, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınadığını belirterek, bu konuyu Avrupa Birliği (AB) düzeyinde gündeme getireceklerini bildirdi.

Martin, İrlanda'nın başkenti Dublin'de basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu hakkında konuştu.

Başbakan Martin, "İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu teknelerine el koymasını kınıyorum. Bu kabul edilemez. İsrail, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.

İrlandalı Başbakan Martin, bu konuyu AB düzeyinde gündeme taşıyacaklarının altını çizdi.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filoya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.