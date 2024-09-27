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İrlanda'da Filistin Ürünlerinin İthali İçin 40 Bin İmza Toplandı

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İrlanda'da, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından üretilen ürünlerin ithalatının yasaklanması amacıyla düzenlenen yürüyüşte 40 binden fazla imza toplandı. Katılımcılar, Parlamento önünde miting düzenleyerek dilekçelerini yetkililere sundu.

İrlanda'da, İsrail'in gasbettiği Filistin topraklarında üretilen ürünlerin ithalatının yasaklanması için toplanan 40 binden fazla imza, 11 günlük yürüyüşün ardından Parlamento yetkililerine teslim edildi.

Güney Kerry'de başlayan yürüyüş, başkent Dublin'deki Parlamento binası önünde düzenlenen mitingle son buldu. İsrail'in gasbettikleri Filistin topraklarındaki "işgal ürünlerinin" yasaklanmasını isteyen katılımcılar, yaklaşık 45 bin kişinin imzalarını içeren dilekçeyi de Parlamento yetkililerine ulaştırdı.

Gal futbolcusu, Filistin için İrlanda Sporları Derneği üyesi ve sekiz Tüm İrlanda madalyasının sahibi Michael Darragh Macauley, mitingin sunuculuğunu yaptı.

İrlanda Senatosuna Ocak 2018'de İşgal Altındaki Topraklar Yasası'nı sunan Bağımsız Senatör Frances Black katılımcılara hitap etti.

Black, "İşgal Altındaki Topraklar Yasası'nı ilk kez meclise sunduğum altı yıl içinde Filistin'deki durum hızla kötüleşti. Dünya Gazze'deki korkunç, soykırımsal savaşa odaklanırken, Batı Şeria'da da onlarca yılın en büyük toprak gasplarından birine tanık oluyoruz; daha fazla ev yıkılıyor, aileler yerinden ediliyor. Bu durumu sürekli yasa dışı olarak kınarken, bu topraklarda üretilen ürünlerle ticaret yapmaya devam etmek nasıl mümkün olabilir? Bu açık bir ikiyüzlülük ve artık sona ermeli." diye konuştu.

Batı Şeria ve Gazze'de ambulans gönüllüsü olarak görev yapan insan hakları savunucusu Caoimhe Butterly ise konuşmasında "Nelson Mandela'nın 'Filistinlilerin özgürlüğü olmadan bizim özgürlüğümüz eksik kalır' sözünden neredeyse 30 yıl sonra, acil siyasi eylem için ahlaki bir zorunluluk devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar Gazze ve Batı Şeria'nın acısına ve travmasına tanıklık ederken, Kerry'den Dublin'e dilekçeyle yürüyenler, özgürlüğe ve adalete giden bu uzun ve acılı yürüyüşün birkaç sembolik adımına eşlik ettiler." ifadesini kullandı.

Mitingde, İrlanda ile Filistin arasındaki derin dayanışmayı konu alan "Le Cúnamh na Déithe / In Shaa Allah" (Tanrı'nın yardımıyla/İnşallah) parçası seslendirildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Taştan - Güncel

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