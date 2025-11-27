Haberler

IRCICA, Fahreddin Paşa'ya Ait Tarihi Fotoğrafları Erişime Açtı

Güncelleme:
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Medine müdafii Fahreddin Paşa'ya ait 600'den fazla tarihi fotoğrafı çevrim içi olarak paylaştı. Bu koleksiyon, Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi ve Medine'ye dair önemli görsel kayıtlar sunuyor.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Medine müdafii olarak tanınan Fahreddin Paşa'ya ait fotoğraf koleksiyonunu çevrim içi erişime açtı.

Merkez tarafından "openaccess.ircica.org" adresinde yayımlanan koleksiyonda, Fahreddin Paşa'nın Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı teslim etmeyi reddederek gösterdiği direnişle anılan görevi dönemine ilişkin 600'den fazla tarihi fotoğraf yer alıyor.

IRCICA'dan yapılan açıklamada, koleksiyonun Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi ve Medine'ye dair önemli görsel kayıtlar sunduğu, araştırmacılar ve tarih meraklıları için kıymetli bir kaynak niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, koleksiyonun, Osmanlı İmparatorluğu'nun Hicaz'daki son yıllarına ışık tutan nadir görüntüleri bir araya getirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
