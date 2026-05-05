İranlı üst düzey askeri yetkili, ülkesinin BAE'ye saldırdığına dair iddiaları reddetti

İranlı üst düzey bir askeri yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyre'deki petrol tesislerine saldırdığına dair iddiaları reddetti.

İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey bir askeri yetkili, ülkesinin BAE'nin Fuceyre Limanı'ndaki petrol tesislerine saldırdığı iddialarına yanıt verdi.

İranlı yetkili, "İran'ın söz konusu petrol tesislerine yönelik önceden planlanmış bir saldırı girişimi yoktu. Meydana gelenler, Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'nın yasak güzergahlarından yasa dışı gemi geçişi için bir yol açma maceracılığının sonucuydu. Bunun sorumluluğu Amerikan ordusuna aittir." ifadelerini kullandı.

Amerikalı yetkililerin "diplomaside güç kullanma gibi çirkin davranışlarından vazgeçmesi" gerektiğini dile getiren İranlı yetkili, "ABD, dünya genelindeki tüm ülkelerin ekonomilerini etkileyen bu hassas petrol bölgesindeki askeri maceracılığı durdurmalıdır." dedi.

İran'dan, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
