İranlı turistler kayak yaparken kayboldu

İRAN'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine tatile gelen 3 turist, kayak yaparken yolunu kaybetti. İhbar üzerine harekete geçen JAK timleri kaybolan turistleri buldu.

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne tatile gelen Fayaz Mırabıyan, Alireza Ostovqr ve Mohammed Esfahani, kayak yaptığı sırada yolunu kaybetti. Otelde kalan grubun geri kalanı, arkadaşlarına yaklaşık 3 saat ulaşamayınca, saat 13.45 sıralarında jandarmaya ihbarda bulundu. Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede kar motorlarıyla arama çalışması başlattı. JAK timleri turistleri saat 16.00 sıralarında kayak pistinin 3 kilometre uzağında, ormanda buldu. Kaldıkları otele götürülen turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.