İran ve Rusya dışişleri bakanları Tahran'da görüştü, basın toplantısı bekleniyor

İran ve Rusya dışişleri bakanları Tahran'da görüştü, basın toplantısı bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran'ın başkenti Tahran'da görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, ikilinin görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Rus mevkidaşı Lavrov, Tahran'da görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Erakçi ve Lavrov'un, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Kaynak: AA