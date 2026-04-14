Pakistanlı yetkiliden "ABD-İran ikinci tur müzakereleri için tarih belirlenmedi" açıklaması

Pakistanlı bir diplomatik yetkili, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmeler için kesin bir tarih olmadığına dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde yapılan müzakerelerde ise taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna bilgi veren Pakistan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili medyadaki spekülasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Pakistanlı yetkili, "ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakereler için tarih belirlenmedi." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, saldırgan intihar etti
Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Scarlett Johansson’dan sektör eleştirisi: Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım

"Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım"
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha

Ortalığı yıkan sözlerini gölgede bıraktı! Kapıyı açarken olay cümle

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki