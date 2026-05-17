İran'da bir televizyon programında BAE bayrağına sembolik olarak ateş açıldı

İran'da Devlet Televizyonu'na bağlı ve muhafazakar kesime yakın "Ufuk" isimli televizyon kanalında, program sunucusu elindeki uzun namlulu silah ile ekranda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağına sembolik olarak ateş açtı.

İran'da bazı televizyon kanallarında canlı yayın sırasında silah eğitimi veriliyor.

Üzerinde askeri üniforma bulunan bir şahsın silah eğitimi verdiği sırada, program sunucusunun, uzun namlulu silahı eline alarak led ekranda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağına sembolik olarak ateş açtığı görüldü.

Söz konusu görüntülerin canlı olarak yayınlanması dikkat çekti.