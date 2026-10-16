İran Ordusu Sözcüsü, ABD bölgeyi terk etmezse onu bölgeden çıkaracaklarını söyledi

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İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, ABD'nin bölgeyi terk etmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirterek, böylece güvenliğin bölge ülkeleri eliyle sağlanacağı ve küresel ekonominin iyileşeceği değerlendirmesinde bulundu.

Ekreminia, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Boğazın gemi trafiğine açılmasının ABD'ye bağlı olduğunu ifade eden Ekreminia, "Amerika bölgeyi terk ederse Hürmüz Boğazı açılacak, bölgesel ülkelerin katılımıyla kolektif güvenlik sağlanacak ve küresel ekonomi iyileşecektir." değerlendirmesinde bulundu

İranlı Sözcü, ABD'nin bölgeyi terk etmemesi durumunda, ABD'yi bölgeden çıkaracaklarını söyledi.

Kaynak: AA