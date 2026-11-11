Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Ordusu Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin mayına çarpıp alev aldığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu. Deniz Kuvvetleri birimlerinin durumu kontrol altına aldığı belirtilirken gemi sahiplerine İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon çağrısı yapıldı.

İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Birimi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki güvenli olmayan ve yasaklı bölgede bir petrol tankeri mayına çarptıktan sonra alev aldı." ifadelerine yer verildi.

Olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken Deniz Kuvvetleri birimlerinin olay yerine ulaştığı ve durumun kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Gemi sahiplerine çağrıda bulunulan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon" kurulması gerektiği ifade edildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
Kadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birden

Millilerimiz ile karşılaşacak Fransa'da deprem!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da feci ölüm! 7 çocuk babası traktörün altında kaldı

7 çocuğu yetim kaldı! Bir anlık ihmal hayatına mal oldu
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı

Okul yolunda dehşet! Küçük kızı silahla kaçırırken olanlar oldu
93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı

93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı
Atış poligonunda intihara kalkıştı17

Poligonda kan donduran anlar kamerada
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı

Skandal görüntü güvenlik kamerasına takıldı
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

Esra Erol çileden çıktı: Elalemin karısını kaçırırken...