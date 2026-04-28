Haberler

İran Ordu Sözcüsü: "Bizim için hala savaş koşulları geçerlidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ateşkese rağmen ABD'ye güvenmemeleri nedeniyle Tahran için hala savaş koşullarının geçerli olduğunu söyledi.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ateşkese rağmen ABD'ye güvenmemeleri nedeniyle Tahran için hala savaş koşullarının geçerli olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Ekreminiya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekreminiya, "Bizim için hala savaş koşulları geçerlidir. Kesintisiz şekilde gözetleme, izleme ve teçhizat hazırlama devam etmektedir." dedi.

ABD ve İsrail'e güvenmedikleri için ateşkese rağmen savaşı bitmiş olarak kabul etmediklerini dile getiren İranlı Sözcü, bu nedenle süreci her zaman savaş devam ediyormuş gibi değerlendirdiklerini ve askeri hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Ekreminiya, düşmanın yeniden bir saldırı girişiminde bulunması halinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin yeni araçlar, yeni yöntemler ve yeni alanlarla karşılık vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

