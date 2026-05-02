İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin bazı detayları ortaya çıktı

İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin, Washington'un 9 maddelik teklifine karşılık olarak hazırlandığı ve savaşın sonlandırılması için somut öneriler içerdiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklife ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı.

Buna göre İran, 14 maddelik teklifinde kırmızı çizgilerini vurgulamakla birlikte savaşın sona erdirilmesi için somut bir yol haritası önerdi.

Teklifin, İran'da karar alma mekanizmaları içinde değerlendirildiği ve gerekli izinler alınarak iletildiği belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın ilettiği teklifi, "İran, ABD ile müzakerelerde ara bulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadesiyle duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
