İran'ın Merkezi eyaletinde, ABD-İsrail saldırısında 11 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İran'ın Merkezi eyaletinde yerleşim bölgelerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre, ABD-İsrail, gece Merkezi eyaletinin Mehallat ilçesinde yerleşim birimlerine saldırı düzenledi.

Merkezi Vali Yardımcısı Hasan Kameri, "Amerikan-Siyonist düşmanın dün gece Mehallat ilçesine düzenlediği saldırıda 11 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı." dedi.

Kameri, Doğrudan saldırıya uğrayan 3 yerleşim biriminde önemli hasar meydana geldiği saldırıda 4 konutun tamamen yıkıldığı 4'ünün de ağır hasar gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
