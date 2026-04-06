ABD-İsrail Aseluye'deki Tesisleri Vurdu

İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Buşehr Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD- İsrail, Aseluye kentindeki petrol tesislerine saldırdı.

A?seluye'deki Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi'nin hedef alındığı saldırılarda can kaybı bildirilmedi.

Saldırılarda bir dizi petrokimya tesisinin zarar gördüğü ve hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.

ABD- İsrail daha önce de Aseluye'deki petrol tesislerini hedef almış, İran ise Hayfa rafinerisi ile bölgedeki ABD ile ortak petrol tesislerini vurarak saldırıya karşılık vermişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
