Haberler

İran'ın Füze Programı Stratejik Dönüşüm Sürecinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından yayımlanan raporda, İran'ın balistik füze programının savunma amaçlı bir ihtiyaçtan, bölgesel güç dengelerini etkileyen bir caydırıcılık kapasitesine nasıl dönüştüğü ele alındı.

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından yayımlanan raporda İran'ın füze programının stratejik dönüşüm süreci ele alındı.

"İran'ın Balistik Füze Programı ve Kabiliyetleri" adlı raporu, Havacılık, Uzay ve Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu kaleme aldı.

Tahran'ın füze programının savunma amaçlı bir ihtiyaç durumundan çıkarak, bölgesel güç dengelerini etkileyen, nitelik odaklı bir caydırıcılık kapasitesine dönüştüğü tezini ele alan rapor, "İran'ın füze programının tarihçesi", "Kurumsal yapı, karar alma mekanizması ve sanayi", "İran'ın balistik gücü" ve "Kullanım ve harekat geçmişi" gibi konuların ele alındığı 6 bölümden oluşuyor.

İran'ın balistik füze programını 1980'lerden günümüze inceleyen raporda Mevlütoğlu, "Acil savaş koşullarında doğarak zamanla yüksek stratejik özkütleye sahip uzun vadeli bir askeri-endüstriyel projeye dönüşen İran'ın füze programı, ülkenin ulusal güvenlik mimarisinin ve bölgesel güç projeksiyonunun en dinamik unsurlarından biri konumundadır." ifadelerini kullanıyor.

Mevlütoğlu raporun özet bölümünde şu ifadeleri kullanıyor:

"Sonuç olarak İran'ın füze programı, teknolojik ilerleme, stratejik direnç ve jeopolitik risklerin kesiştiği bir olgudur. İran'ın güvenlik mimarisinde merkezi konumda bulunan bu program, bölgesel yansımaları itibarıyla da çok boyutlu bir meseleye dönüşmüştür."

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu

Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.