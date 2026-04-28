İran'ın başkenti Tahran'da ateşkesle birlikte günlük yaşam savaş öncesi rutinine döndü

ABD ve İsrail saldırılarının ardından, İran'ın başkenti Tahran'da ateşkes sürecinde, günlük yaşam savaş öncesi hareketliliğine döndü.

AA ekibi, Tahran sokaklarındaki canlılığı görüntüledi.

Ateşkesle, ortadan kalkan güvenlik endişesi ve havaların ısınmasıyla birlikte başkent halkı daha fazla sokağa çıkmaya başladı.

Özellikle kentin güneyinde yer alan Büyük Tahran Çarşısı ve etrafındaki işportacıların önünde kalabalıkların oluştuğu görüldü.

Halkın çarşı ve pazara çıkmasıyla kent ekonomisi canlanırken, hareketlilik esnafın da yüzünü güldürüyor.

Tahran'da bazı vatandaşların park ve bahçelerde vakit geçirdiği bazılarının da yoğun bir şekilde alışveriş yaptığı görüldü.