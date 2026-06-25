İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndan Geçişler Yalnızca Belirlediğimiz Rotalardan Yapılabilir

TAHRAN, 25 Haziran (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin yalnızca İran'ın belirlediği rotalar kullanılarak yapılabileceğini belirterek, koordinasyon sağlanmadan ilan edilen yeni deniz taşımacılığı güzergahlarının kabul edilemez ve tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Perşembe günü medyada yer alan haberlere göre, gemilerin geçiş talimatlarını almak üzere kendileriyle irtibata geçmesi gerektiğini belirten İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, bu kurallara uymayan gemilere karşı harekete geçebileceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua