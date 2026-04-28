İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, halkın üzerindeki geçim baskısının farkında olduklarını söyledi

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, halkın geçim konusunda karşı karşıya kaldığı sorunların farkında olduklarını, yardım kartlarına yatırılan tutarların artırılması konusunun incelendiğini belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Muhacirani, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhacirani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın halkın temel ihtiyaç maddelerine erişim ve geçim konusunda yaşadığı sorunlarla yakından ilgilendiğini söyledi.

Savaşın ülke ekonomisine etkilerinden söz eden Muhacirani, "Halkın üzerindeki geçim baskısının farkındayız. Yardım kartlarına yatırılan tutarın artırılması hususu inceleniyor." dedi.

Muhacirani ayrıca, küresel manada bir yakıt krizi yaşandığını ancak buna rağmen iç hat uçuşlarında bilet fiyatlarının artırılmaması için gerekli denetimlerin yapılacağını kaydetti.

Protestolar sonrası alınan "yardım" kararı

İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik sorunlar gerekçe gösterilerek başlayan protestolarda, halkın geçimini kolaylaştırmak için kişi başı aylık 10 milyon riyal (Yaklaşık 7 dolar) yardım yapılması kararı alınmıştı.

Yardımların aylık ve düzenli olarak hesaplara yatırılacağı ve temel gıda fiyatlarında artış söz konusu olması halinde yardım tutarının da buna paralel artırılacağı açıklanmıştı.

Ülkede daha önceki yardımlar nakit olarak yapılırken söz konusu son yardımların aşırı fiyat artışını önlemek için sadece gıda alışverişi yapılması amacıyla doğrudan hesaplara aktarılması kararı alınmıştı.

İran'da 86 milyon kişi, hesabına yatırılan tutarla 260 bin mağazadan alışveriş yapabiliyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu