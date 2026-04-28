İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, halkın üzerindeki geçim baskısının farkında olduklarını söyledi

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, halkın geçim konusunda karşı karşıya kaldığı sorunların farkında olduklarını, yardım kartlarına yatırılan tutarların artırılması konusunun incelendiğini belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Muhacirani, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhacirani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın halkın temel ihtiyaç maddelerine erişim ve geçim konusunda yaşadığı sorunlarla yakından ilgilendiğini söyledi.

Savaşın ülke ekonomisine etkilerinden söz eden Muhacirani, "Halkın üzerindeki geçim baskısının farkındayız. Yardım kartlarına yatırılan tutarın artırılması hususu inceleniyor." dedi.

Muhacirani ayrıca, küresel manada bir yakıt krizi yaşandığını ancak buna rağmen iç hat uçuşlarında bilet fiyatlarının artırılmaması için gerekli denetimlerin yapılacağını kaydetti.

Protestolar sonrası alınan "yardım" kararı

İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik sorunlar gerekçe gösterilerek başlayan protestolarda, halkın geçimini kolaylaştırmak için kişi başı aylık 10 milyon riyal (Yaklaşık 7 dolar) yardım yapılması kararı alınmıştı.

Yardımların aylık ve düzenli olarak hesaplara yatırılacağı ve temel gıda fiyatlarında artış söz konusu olması halinde yardım tutarının da buna paralel artırılacağı açıklanmıştı.

Ülkede daha önceki yardımlar nakit olarak yapılırken söz konusu son yardımların aşırı fiyat artışını önlemek için sadece gıda alışverişi yapılması amacıyla doğrudan hesaplara aktarılması kararı alınmıştı.

İran'da 86 milyon kişi, hesabına yatırılan tutarla 260 bin mağazadan alışveriş yapabiliyor.