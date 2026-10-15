Haberler

İran donanması, Hürmüz'de takip sistemi kapalı petrol tankerinin yandığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordusu Donanması, takip sistemini kapatarak Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan petrol tankerinde yangın çıktığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde 'yasaklı bölge'de alev almış tankerin saldırıya uğradığına ya da teknik sorun yaşadığına dair bilgi verilmedi.

İran Ordusu Donanması, Umman Denizi'nde takip sistemini kapatarak yol alan bir petrol tankerinde yangın çıktığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, İran Ordusu Donanması, Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan bir tankere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, donanma ekiplerinin, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde devriye görevi icra ettiği sırada "yasaklı bölge" olarak nitelendirilen bölgede alev almış bir petrol tankerini tespit ettikleri aktarıldı.

Petrol tankerinin, İran donanması ile herhangi bir koordinasyon girişiminde bulunmadığı, takip sistemini kapattığı ve Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalıştığı belirtildi.

Söz konusu tankerin saldırıya mı uğradığı veya teknik sorun mu yaşadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Kız yurdu skandalı! İstanbul'daki kafe jet hızıyla mühürlendi
Selin vurduğu Kağıthane'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

Selin vurduğu Kağıthane'de kahreden son! Cesedi bulundu
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

Yenilgilerin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
Elektriğe kapılarak ölen 14 yaşındaki genç hafız son yolculuğuna uğurlandı

14 yaşındaki hafıza acı veda! Cami avlusu doldu taştı
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum