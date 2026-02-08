Haberler

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı: "Komşularla ilişkilerde çok hata yaptık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Tahran'ın dış politikada komşularla ilişkilerde birçok hata yaptığını ve bu ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Tahran yönetiminin dış politikada komşularla ilişkilerde çok hata yaptığını söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Harrazi Tahran'daki "Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi"nde düzenlenen "İran Dış Politikası ve Dış İlişkiler Tarihi Ulusal Kongresi"nde konuştu.

Harrazi, "Dış politikada birinci önceliğimiz komşularımız olmalıdır. Komşularla ilişkilerde pek çok hata yaptık." dedi.

Güçlü devletler karşısında ülkenin bağımsızlığını korumak için yapılması gerekenlere değinen Harrazi, "Dış ilişkiler sahnesinde bağımsızlığın korunması, zorbalıklara karşı direnç ve komşularla ilişkilerin geliştirilmesi temel önceliklerimiz olabilir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili konuşmasında, Tahran yönetiminin komşularla ilişkilerde yaptığı hatalara ilişkin detaylara yer vermedi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

Narkotik operasyonunda tutuklanan isim meğer Yeşilçam'ın 'Afacan'ıymış
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu

Türkiye'de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

Narkotik operasyonunda tutuklanan isim meğer Yeşilçam'ın 'Afacan'ıymış
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Kayseri'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Günlerdir kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından acı haber