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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki 7 kabloya saldırı imasında bulundu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan yedi büyük kabloya yönelik saldırı imasında bulundu. Sözcü Muhibbi, yeni hedefler ve silahlarla ABD'nin bölgedeki güç kalıntılarını süpüreceklerini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan yedi büyük kabloya yönelik saldırı imasında bulundu.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın stratejik altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın altından yedi büyük kablo geçtiğini belirten Muhibbi, "Tüm internet ve ticari veriler bu kablolara bağlı. Şunu bilmelerini istiyoruz; yeni hedefler açıklanacak, yeni silahlar tanıtılacak ve bunların sonucunda ABD'nin bölgedeki güç kalıntılarını süpüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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