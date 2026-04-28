İran'dan Savunma İş Birliği Mesajı: "Asyalı Ortaklarla Kabiliyetlerimizi Paylaşmaya Hazırız"

(ANKARA) - İran Savunma Bakan Yardımcısı Rıza Talay-Nik, " Tahran'ın savunma kabiliyetlerini bağımsız ülkelerle ve özellikle Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeleriyle" paylaşmaya hazır olduğunu açıkladı.

İran Savunma Bakan Yardımcısı Rıza Talay-Nik, devlet medyasına bugün yaptığı açıklamada, " Tahran'ın savunma alanındaki tecrübelerini Asyalı ortaklarla paylaşabileceğini" belirtti. Talay-Nik, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen ŞİÖ Savunma Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Amerika'nın yenilgi deneyimlerini örgüt üyeleriyle paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Talay-Nik ayrıca, Rusya ve Belarus savunma yetkilileriyle son dönemde temaslar gerçekleştirildiğini, Moskova ve Minsk'in Tahran ile savunma iş birliğini sürdürme iradesini vurguladığını aktardı.

Kaynak: ANKA