İran İsrail'in Ber Şeva Kentine Saldırdı: 15 Kişi Yaralandı

(ANKARA) - İran İsrail'in güneyindeki Ber Şeva kentinde yeni füze saldırısında bulundu. İsrail medyası saldırıda 15 kişinin yaralandığını belirtirken, İran medyasının paylaştığı saldırı anına ait olduğu öne sürülen görüntülerde gökyüzünde yoğun duman yükseldiği görüldü.

İran medyasında paylaşılan görüntülerde, kent merkezine yakın bir noktadan yükselen kalın duman bulutları görülürken, saldırının İran'ın İsrail'e yönelik son füze dalgasının parçası olduğu ifade edildi. İsrail medyası, İran'ın Ber Şeva'ya yönelik saldırısında en az 15 kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: ANKA