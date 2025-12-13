Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde, üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadın idam edildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Eyaleti Adalet Müdürü Naser Atabati, "Üvey annesinin işkencesi sonucu hayatını kaybeden Ava isimli çocuğun öz annesi, fail hakkında kısas cezası talep etmişti. Kısas hükmü bu sabah yerine getirildi." dedi.

Kamuoyunun da cezanın kısas yoluyla gerçekleştirilmesini talep ettiğini savunan Atabati, idam kararının hem mahkeme hem Yargıtay tarafından onandığına vurgu yaptı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İŞKENCE EDİP ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Beyin hasarı şüphesiyle 2023 yılında henüz 4 yaşındayken hastaneye yatırılan Ava, 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Yapılan inceleme sonucunda beyin hasarının, üvey annesinin işkencesi sonucunda oluştuğu tespit edilmişti. Üvey anne 2 yıldır cezaevinde tutuklu bulunuyordu.