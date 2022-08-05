İran'da Muharrem ayı etkinlikleri
Irak'ın Kerbela kentinde miladi 680 yılında şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı.
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Irak'ın Kerbela kentinde miladi 680 yılında şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı. törene katılan İranlılar, Kerbela şehitleri için okunan mersiyelere eşlik etti.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel