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İran'da Muharrem ayı etkinlikleri

Irak'ın Kerbela kentinde miladi 680 yılında şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı.

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Irak'ın Kerbela kentinde miladi 680 yılında şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı. törene katılan İranlılar, Kerbela şehitleri için okunan mersiyelere eşlik etti.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

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