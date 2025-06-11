İran'da Metil Alkol Taşıyan Gemide Yangın: 3 Ölü, 10 Yaralı

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İran'ın Buşehr kentindeki Deyr ilçesinde metil alkol taşıyan bir gemide çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yangının, gemide yapılan kaynak çalışmaları sırasında meydana gelen patlama sonucu çıktığı belirtildi.

İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentine bağlı Deyr ilçesinde metil alkol taşıyan bir gemide yangın çıktığı ve olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuya ilişkin bilgi veren Deyr Kaymakamı Ali Rıza Seccadi, yangının gemide kaynak çalışmaları yapıldığı sırada meydana gelen patlama nedeniyle çıktığını ifade etti.

Yangının Kaveh Metanol şirketinin rıhtımında meydana geldiğini aktaran Seccadi, olayda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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