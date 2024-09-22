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İran'da kömür madeninde patlama: 13 işçi hayatını kaybetti

İran'da kömür madeninde patlama: 13 işçi hayatını kaybetti
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İran'ın Güney Horasan kentindeki bir kömür madeninde metan gazı patlaması yaşandı. Patlaması sonucu 13 madenci yaşamını yitirdi, 12 madenci yaralandı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, eyalete bağlı Tebes ilçesindeki kömür madenindeki iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiğini belirtti.

İran'da Kömür Madeninde Metan Gazı Patlaması: 13 Madenci Hayatını Kaybetti

MAHSUR KALANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayda 13 madencinin hayatını kaybettiğini, 12 madencinin de yaralandığını aktaran İranlı yetkili, madendeki bloklarda toplam 69 kişinin çalıştığını ve mahsur kalanlar için de uzman ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

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