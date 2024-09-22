İran'da kömür madeninde patlama: 13 işçi hayatını kaybetti
İran'ın Güney Horasan kentindeki bir kömür madeninde metan gazı patlaması yaşandı. Patlaması sonucu 13 madenci yaşamını yitirdi, 12 madenci yaralandı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
İran devlet televizyonuna açıklama yapan Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, eyalete bağlı Tebes ilçesindeki kömür madenindeki iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiğini belirtti.
MAHSUR KALANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayda 13 madencinin hayatını kaybettiğini, 12 madencinin de yaralandığını aktaran İranlı yetkili, madendeki bloklarda toplam 69 kişinin çalıştığını ve mahsur kalanlar için de uzman ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.