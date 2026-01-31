Haberler

İran'da 2 ayrı kentte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Hürmüzgan ve Huzistan eyaletlerinde meydana gelen patlamalarda toplamda 5 kişi hayatını kaybetti. Bender Abbas'taki patlamada 4 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirirken, Ahvaz'daki patlamada aynı aileden 4 kişi öldü.

İSTANBUL (AA) İran'ın Hürmüzgan ve Huzistan eyaletinde meydana gelen iki ayrı patlamada toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde iki ayrı patlama meydana geldi.

Bender Abbas'ta bir binada meydana gelen ve nedeni henüz belli olmayan patlamada 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Ahvaz'da, dört daireli bir konut kompleksinde şehir gaz şebekesindeki bir sızıntıdan dolayı meydana gelen patlamada ise aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu