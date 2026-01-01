İran'da "Avrupa ve ABD ile bağlantılı" 7 kişinin gözaltına alındığı açıklandı

İran'da "protestoları şiddete dönüştürme gayreti" içerisinde olduğu iddiasıyla Avrupa ve ABD ile bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in, İstihbarat Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, gözaltına alınan 7 kişiden 5'inin, ABD'de bulunan devrik lider Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, 2'sinin ise Avrupa ile bağlantısı tespit edildi.

İstihbarat Bakanlığı yetkililerine göre, operasyonda 100 kaçak silah ele geçirilirken konuya ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı'da başlayan protestolar başta Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hemedan ve Şiraz olmak üzere birçok kentte yayıldı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında,"Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmi olarak tanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor." demişti.