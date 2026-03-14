İran'ın Merkezi eyaletinde bir köye düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Merkezi eyaletinde ABD- İsrail'in bir köye düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, ABD-İsrail'in Merkezi eyaletine bağlı Hizab köyüne düzenlenen saldırıda bir ev isabet aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun